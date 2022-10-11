Самсонова проиграла Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего
Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с турнира WTA в Сан-Диего (США).
В первом круге спортсменка проиграла Бьянке Андрееску из Канады в трех сетах — 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.
Во втором круге турнира Андрееску встретится с победителем матча Робин Монтгомери (США, Q) — Кори Гауфф (США, 6).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2
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