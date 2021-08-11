Самсонова пробилась во второй круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в первом круге турнира в Монреале. Она в трех сетах переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:4, 5:7, 6:4.

Следующим соперником Самсоновой будет испанка Сара Соррибес Тормо.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 12) — 6:4, 5:7, 6:4