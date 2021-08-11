Самсонова пробилась во второй круг турнира в Монреале
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в первом круге турнира в Монреале. Она в трех сетах переиграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:4, 5:7, 6:4.
Следующим соперником Самсоновой будет испанка Сара Соррибес Тормо.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 12) — 6:4, 5:7, 6:4
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