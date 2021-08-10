Кудерметова вышла во второй круг турнира в Монреале
22:28
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Монреале. На старте соревнований она победила Юлию Путинцеву из Казахстана — 1:6, 6:2, 6:4.
Следующий соперник россиянки — Мария Саккари из Греции.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:4
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