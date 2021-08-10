Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Монреале. На старте соревнований она победила Юлию Путинцеву из Казахстана — 1:6, 6:2, 6:4.

Следующий соперник россиянки — Мария Саккари из Греции.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:4