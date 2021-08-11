Касаткина обыграла хорватку Мартич и вышла во второй круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку из Хорватии Петру Мартич (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Монреале.

Во втором круге Касаткина сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 6:3