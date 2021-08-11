Касаткина обыграла хорватку Мартич и вышла во второй круг турнира в Монреале
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку из Хорватии Петру Мартич (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Монреале.
Во втором круге Касаткина сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 6:3
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