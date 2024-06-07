Фанаты Сафонова просят его бывшую жену отпустить футболиста в «ПСЖ»: «Не губи пацану карьеру»

Фанаты вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова обратились к бывшей супруге футболиста Анастасии Казачек с просьбой не препятствовать его переходу в «ПСЖ».

Болельщики активно оставляют комментарии под последним постом девушки в социальной сети.

«Отпусти Матвея в «ПСЖ», — написал один из пользователей.

«Не губи пацану карьеру», «Дай Матвею представлять Россию в сильной команде», — прокомментировали другие фанаты.

В пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову установлен запрет на выезд из РФ из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. В связи с этим его трансфер во французский «ПСЖ» находится под угрозой срыва.

Позже сообщалось, что футболист подал заявление в полицию на свою бывшую жену о краже с его банковской карты 800 тысяч рублей. Семья девушки подозревает, что спортсмен сделал это, чтобы не платить алименты.