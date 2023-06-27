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Сегодня, 20:00

WTA анонсировала изменения в устройстве тура

Ана Горшкова
Корреспондент
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Во вторник, 27 июня, Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о новой стратегии развития тура.

Количество турниров WTA 1000 будет увеличено до 10. С 2024 года турниры в Риме, Мадриде, Пекине, с 2025 года в Цинциннати и Канаде будут двухнедельными, их сетка расширится. Призовые на них станут равными к 2027. Недельными «тысячниками» станут турниры в Дохе, Дубае и еще одном пока не названном городе. На них призовые станут равными к 2033.

Также будет 17 турниров WTA 500: Абу-Даби, Аделаида, Берлин, Брисбен, Чарльстон, Истбурн, Монтеррей, Сан-Диего, Сеул, Страсбург, Штутгарт, Токио, Вашингтон, Чжэнчжоу, United Cup и еще два. На совместных турнирах в категории 500 призовые станут равными к 2027, на остальных — к 2033.

Призовой фонд на каждом турнире WTA 250 увеличится на 34 процента с 2023 по 2033.

В недели, когда одновременно проводятся турниры категорий WTA 500 и 250, представительницы топ-30 должны будут играть пятисотники, если им позволяет рейтинг. Исключение для участия в турнире WTA 250 может получить действующая чемпионка, игрок из страны, где проводятся соревнования, и игрок, стоящий с 11-й по 30-ю строчки. В год можно получить два исключения.

В недели, когда проводится только турнир WTA 250, там может выступить один игрок топ-10.

В ближайшие годы увеличится количество турниров WTA 125, их станет более 40. На турнирах WTA 125, которые проводятся параллельно со второй неделей двухнедельных турниров, смогут играть все, кроме топ-10.

В одиночном рейтинге будут учитываться лучшие 18 турниров и итоговый (вместо 16), в парном — 12 (вместо 11).

Источник: WTA
Теннис
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