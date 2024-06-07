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Эпопея с обвинениями в насилии для Зверева закончилась. Александр пошел на сделку

Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Зверев, Бренда Патеа.
Фото из соцсетей Бренды Патеа, Reuters
Теннисист так и не признал вину и отделался выплатой 200 тысяч евро.

Похоже, в очередном деле о домашнем насилии против Александра Зверева можно поставить точку — спортсмен, по последней информации, урегулировал конфликт в досудебном порядке. Подробности соглашения неизвестны, однако сообщается что Зверев так и не признал свою вину, но согласился выплатить 150 тысяч евро своей бывшей девушке и еще 50 тысяч — в благотворительный фонд. Кроме того, достигнут консенсус об алиментах на воспитание общего ребенка пары. И теперь хоть с юридической точки зрения Александр может спать спокойно, на общественное мнение подобный исход может оказать неоднозначное влияние. Не говоря уже о том, что, учитывая репутацию Зверева, претензии в его адрес могут выразить и другие героини его романов.

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Зверев отказался признавать вину, однако выплатил Патеа компенсацию

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев наконец-то урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку Бренду Патеа. Официальных сообщений на этот счет нет, новость опубликовал журналист Джонатан Крэйн, однако ранее Крэйн в подобных инсайдах не промахивался. По сведениям источника, стороны конфликта смогли достичь согласия и решили закрыть вопрос внесудебным урегулированием. Что конкретно было условием сделки для каждой из сторон, не сообщается, однако отдельно упоминается тот факт, что спортсмен все-таки не признал свою вину, на чем ранее настаивали адвокаты Патеа. Напомним, что еще в июле 2023 года Патеа обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. Тюремное заключение выглядело фантастикой, а вот штраф — вполне реальной историей. К тому же подобный прецедент уже был.

Модель Бренда Патеа.
Александр Зверев, Бренда Патеа.
Фото из соцсетей Бренды Патеа

Ведь история с Патеа — не первое дело о домашнем насилии в адрес теннисиста. Ранее в нанесении телесных повреждений и издевательствах звезду тенниса обвиняла Ольга Шарыпова, еще одна бывшая девушка Зверева. Если же возвращаться к обвинениям от Бренды, с которой у Александра есть общий ребенок, то, по версии обвинения, в мае 2020 года во время ссоры на лестнице многоквартирного дома в Берлине Зверев ненадолго сжал обеими руками шею своей сожительницы. После этого предполагаемая жертва страдала одышкой и испытывала сильную боль. Проблемы с глотанием продолжались еще несколько дней. По запросу прокуратуры Берлина 2 октября 2023 года на подозреваемого был наложен штраф в 450 тысяч евро. Сторона Александра отказалась принимать приговор и подала апелляцию. Судебный процесс должен был проходить вплоть до июля, однако теперь завершен досрочно.

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Публичный образ теннисиста досудебное урегулирование не спасет

Широкая публика об отношениях между Александром Зверевым и моделью Брендой Патеа узнала летом 2019 года. Вероятнее всего, Зверев и Патеа сблизились на фоне разрыва теннисиста с подругой детства Ольгой Шарыповой. Той самой, которая впоследствии организует против Александра настоящую кампанию в СМИ. Разрыв с Брендой также получился напряженным, поскольку девушка утверждала, что спортсмен бросил ее на пятом месяце беременности. В марте 2021-го Патеа родила дочь. Александр не стал отказываться от отцовства, наоборот, заявил, что планирует участвовать в воспитании девочки, однако мать наотрез отказывалась от любой помощи и говорила, что не желает общаться с бывшим. А в октябре 2021-го Бренда подала заявление на спортсмена о семейном насилии, якобы имевшем место еще до того, как женщина забеременела. Адвокаты теннисиста в свою очередь обвинили Патеа в клевете ради собственного пиара и денег.

Немецкий теннисист Александр Зверев.
Александр Зверев.
Фото Reuters

«Я оспариваю обвинения. Это полная чушь. Любому человеку, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понятно, что к чему», — говорил Александр в интервью The Times. Сторона защиты привлекла на свою сторону профессора психологии Михаэля Цокоса. Последний заявил, что в показаниях Патеа имеются «существенные несоответствия, которые непонятны с судебно-медицинской точки зрения». И это может свидетельствовать о том, что «события, на которых настаивает заявительница, практически невозможны». Например, по версии Зверева, в период ссоры Бренда продолжала ходить со спортсменом по ресторанам, спокойно заказывать себе вещи по карточке теннисиста и вообще не вела себя как жертва насилия. Обвинения в избиении, в свою очередь, преподносились как шантаж, ведь, учитывая репутацию Александра, на фоне скандала с Шарыповой и его поведения на корте сомнения в правоте слов Бренды едва ли у кого-то возникнут.

Вероятнее всего, доказательств насилия у адвокатов Патеа для обвинительного приговора Звереву не хватало, поэтому Бренда и пошла на сделку. Только вот для самого теннисиста это пиррова победа. Ведь публичный образ ему уже не изменить, и свистеть во время его матчей болельщики едва ли перестанут. Впрочем, судя по всему, Александра подобная ненависть толпы только заводит. Главное, чтобы его текущий партнер по жизни — 33-летняя София Томалла — в какой-то момент не задумалась над тем, чтобы поделиться скандальными подробностями их семейной жизни. Ведь на третий раз немецкое правосудие может и правда задуматься над поведением суперзвезды.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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