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Американка Риске обыграла Младенович в четвертьфинале WTA в Словении

20:55
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Американская теннисистка Элисон Риске обыграла француженку Кристину Младенович (6:4, 6:1) в матче 1/4 финала турнира WTA в Словении.

Следующим соперником Риске станет победитель пары Кая Юван (Словения) — Тамара Зиданшек (Словения, 5).

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисон Риске (США, 3) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1

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Виктория Кравченко все материалы автора

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