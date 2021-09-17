Американка Риске обыграла Младенович в четвертьфинале WTA в Словении
20:55
Американская теннисистка Элисон Риске обыграла француженку Кристину Младенович (6:4, 6:1) в матче 1/4 финала турнира WTA в Словении.
Следующим соперником Риске станет победитель пары Кая Юван (Словения) — Тамара Зиданшек (Словения, 5).
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисон Риске (США, 3) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1
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