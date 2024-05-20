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Сегодня, 19:29

Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг турнира в Страсбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Фионе Ферро в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) — 2:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем круге Ферро сыграет с Ангелиной Калининой из Украины.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция, WC) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:2, 6:2

Теннис
Эрика Андреева
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