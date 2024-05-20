Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Фионе Ферро в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) — 2:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 29 минут.
В следующем круге Ферро сыграет с Ангелиной Калининой из Украины.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фиона Ферро (Франция, WC) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:2, 6:2
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