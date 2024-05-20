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Сегодня, 15:14

Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова обыграла чешку Барбору Крейчикову в первом круге турнира в Страсбурге — 6:2, 7:5.

Матч длился 3 часа.

Самсонова за игру сделала 8 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. У Крейчиковой — 2 эйса, 16 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

Во втором круге Самсонова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая победила Анастасию Потапову.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
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