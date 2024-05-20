Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:31

Рахимова сыграет с Розателло во втором круге турнира в Рабате

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянка Камилла Розателло в первом круге турнира в Рабате обыграла китаянку Юань Ю — 7:6 (9:7), 1:6, 6:4.

Во втором круге Розателло сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой, которая на отказе Тейлор Таунсенд вышла в следующий раунд.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Розателло (Италия, Q) — Юань Юэ (Китай, 1) — 7:6 (9:7), 1:6, 6:4

Теннис
Камилла Рахимова
0
Читайте также
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
На ЧМ-2024 подозревают коррупционный скандал
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг турнира в Страсбурге

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости