Рахимова сыграет с Розателло во втором круге турнира в Рабате
Итальянка Камилла Розателло в первом круге турнира в Рабате обыграла китаянку Юань Ю — 7:6 (9:7), 1:6, 6:4.
Во втором круге Розателло сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой, которая на отказе Тейлор Таунсенд вышла в следующий раунд.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Розателло (Италия, Q) — Юань Юэ (Китай, 1) — 7:6 (9:7), 1:6, 6:4
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