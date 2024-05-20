Блинкова проиграла Зигемунд в первом круге турнира в Марокко

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Российская теннисистка Анна Блинкова уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге турнира в Рабате (Марокко) — 1:6, 6:7 (4:7).

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

В следующем круге Зигемунд сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия, 2) — 6:1, 7:6 (7:4)