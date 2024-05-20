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Сегодня, 22:35

WTA вслед за ATP объявила о заключении контракта с инвесторами из Саудовской Аравии

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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о заключении многолетнего сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

Фонд и WTA будут работать на улучшение и развитие инициатив по поддержке спортсменов на всех этапах.

Еще до заключения сотрудничества стало известно, что с 2024 года на протяжении трех лет Итоговый турнир WTA будет проводиться в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

«Мы рады приветствовать PIF в качестве глобального партнера WTA и первого официального нейминг-партнера рейтинга WTA. Вместе мы с нетерпением ждем возможности разделить путь наших талантливых игроков на протяжении сезона, поскольку мы продолжаем развивать этот вид спорта, вдохновляя большее число молодых людей заниматься этой игрой и привлекая болельщиков», — заявила генеральный директор «WTA Ventures» Марина Сторти.

В феврале 2024 года аналогичное сотрудничество было заключено с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

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