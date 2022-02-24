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Сегодня, 17:25

Саккари обыграла Гауфф и первой вышла в полуфинал турнира в Дохе

Анна Горшкова
Корреспондент

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе.

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Саккари сделала три эйса и одну двойную ошибку, реализовав 4 из 12 брейк-поинтов. Гауфф совершила две двойные ошибки и пять эйсов, реализовав один из трех брейк-поинтов.

В полуфинале греческая спортсменка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Ига Свентек (Польша).

Саккари занимает 6 место в рейтинге WTA, Гауфф находится на 23-й позиции.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 6) — Кори Гауфф (США, 14) — 6:3, 6:3

Теннис
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