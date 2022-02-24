Саккари обыграла Гауфф и первой вышла в полуфинал турнира в Дохе
Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе.
Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.
Саккари сделала три эйса и одну двойную ошибку, реализовав 4 из 12 брейк-поинтов. Гауфф совершила две двойные ошибки и пять эйсов, реализовав один из трех брейк-поинтов.
В полуфинале греческая спортсменка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Ига Свентек (Польша).
Саккари занимает 6 место в рейтинге WTA, Гауфф находится на 23-й позиции.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 6) — Кори Гауфф (США, 14) — 6:3, 6:3
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