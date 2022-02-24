Кудерметова и Мертенс вышли в финал турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над Люси Градецка из Чехии и Саня Мирза из Индии в матче 1/2 финала турнира WTA в Дохе.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс.
Таким образом, теннисистки вышли в финал турнира, где встретятся с победителем игры между японки Сюко Аояма и сербки Александра Крунич против американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия) — 6:0, 6:3
Следующий соперник
Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США)