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Сегодня, 16:39

Кудерметова и Мертенс вышли в финал турнира в Дохе

Россиянка Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал турнира в Дохе
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу над Люси Градецка из Чехии и Саня Мирза из Индии в матче 1/2 финала турнира WTA в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс.

Таким образом, теннисистки вышли в финал турнира, где встретятся с победителем игры между японки Сюко Аояма и сербки Александра Крунич против американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия) — 6:0, 6:3

Следующий соперник

Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США)

Теннис
Вероника Кудерметова
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