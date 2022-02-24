Остапенко и Контавейт сыграют в полуфинале турнира в Дохе
Завершились два матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:2.
В другом матче эстонка Анетт Контавейт одержала победу над Онс Жабер со счетом 6:4, 6:1.
В пятницу, 25 февраля, Остапенко и Контавейт поборются за выход в финал турнира в Дохе.
Латышка занимает 13-е место в рейтинге WTA, эстонская спортсменка находится на седьмой позиции.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, 15) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 6:2, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 6:4, 6:1
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