Остапенко и Контавейт сыграют в полуфинале турнира в Дохе

Завершились два матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:2.

В другом матче эстонка Анетт Контавейт одержала победу над Онс Жабер со счетом 6:4, 6:1.

В пятницу, 25 февраля, Остапенко и Контавейт поборются за выход в финал турнира в Дохе.

Латышка занимает 13-е место в рейтинге WTA, эстонская спортсменка находится на седьмой позиции.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 15) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 6:2, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 6:4, 6:1