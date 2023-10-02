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Сегодня, 15:39

Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Токио.

«Свентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе. Несмотря на то что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. В полуфинале Кудерметова взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а в финале нанесла поражение американке Джессике Пегуле.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21409291.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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