Рыбакина — о матче с Соболенко: «Условия неидеальные, и жаль, что мы не сможем показать максимум»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче против белоруски Арины Соболенко в рамках Итогового турнира WTA.

«Я уверена, что будет трудный матч. У нас с ней всегда тяжелые битвы. Условия неидеальные, и жаль, что мы не сможем показать максимум и качественную игру. Это я так вижу. Думаю, мы обе будем бороться. Посмотрим, как все сложится», — сказала спортсменка.

Ранее Рыбакина победила гречанку Мариб Саккари в матче Итогового турнира WTA со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Матч между Рыбакиной и Соболенко пройдет 2 ноября и начнется не раньше 22.30 по московскому времени. Теннисистки поборются за выход из группы.