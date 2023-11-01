Каливод назвал беспредельной наглостью поведение зрителей на матче Медведева в Париже
Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга турнира в Париже.
«К сожалению, мне очень досадно, что Даниил так рано покинул «мастерс» в Париже. Можно, конечно, допустить, что сейчас у него происходит небольшой спад в форме в связи с проявленной ранее самоотдачей на других больших состязаниях. А, возможно, он намеренно не торопится показывать свой максимум, приберегая силы на Итоговый турнир в Турине», — цитирует Каливода RT.
Также он высказался о том, что зрители освистали Медведева во время игры.
«Конечно же, Медведева раздражало такое неподобающее поведение публики в его адрес. Он является одним из топовых теннисистов на данный момент, а получает от них такое. Считаю это беспредельной наглостью со стороны парижской публики», — добавил тренер.
Во время второго сета «мастерса» на подаче Медведева при счете 5:5 публика освистала россиянина. Спортсмен отказался продолжать матч из-за гула зрителей, однако после предупреждения рефери он вернулся в игру. По окончании встречи Медведев показал трибунам средний палец.