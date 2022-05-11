Рыбакина обыграла американку Дэвис и вышла в третий круг турнира в Риме
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.
В третьем круге Рыбакина сыграет с победительнице встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Жиль Тайхманн (Швейцария).
В другом матче швейцарка Белинда Бенчич уступила Аманде Анисимовой из США со счетом 6:7 (5:7), 1:6. В третьем кругу турнира WTA 1000 в Риме Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп или с соотечественницой Дэниэллой Коллинз.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:4, 6:3
Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 7:6 (7:5), 6:1