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Сегодня, 14:20

Рыбакина обыграла американку Дэвис и вышла в третий круг турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.

В третьем круге Рыбакина сыграет с победительнице встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Жиль Тайхманн (Швейцария).

В другом матче швейцарка Белинда Бенчич уступила Аманде Анисимовой из США со счетом 6:7 (5:7), 1:6. В третьем кругу турнира WTA 1000 в Риме Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп или с соотечественницой Дэниэллой Коллинз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:4, 6:3

Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Елена Рыбакина
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