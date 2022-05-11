Соболенко вышла в третий круг грунтового турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Чжан Шуай из Китая во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Игра длилась 49 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Пегула (США).

В другом противостоянии эстонка Анетт Контавейт проиграла Петре Мартич из Хорватии со счетом 2:6, 3:6. В третьем круге турнира WTA 1000 в Риме Мартич встретится либо с канадкой Бьянкой Андрееску, либо с испанкой Нурией Паррисас-Диас.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:0

Петра Мартич (Хорватия, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, 5) — 6:2, 6:3