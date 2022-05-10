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Сегодня, 21:27

Кудерметова и Павлюченкова вышли во второй круг парного разряда турнира в Риме

Виктория Кравченко
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Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова в первом круге парного разряда турнира в Риме обыграли американок Кори Гауфф/Джессика Пегула (5:7, 6:2, 11:9).

В следующем круге россиянки встретятся с победителями пары Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 5) — 5:7, 6:2, 11:9

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