Кудерметова и Павлюченкова вышли во второй круг парного разряда турнира в Риме
Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова в первом круге парного разряда турнира в Риме обыграли американок Кори Гауфф/Джессика Пегула (5:7, 6:2, 11:9).
В следующем круге россиянки встретятся с победителями пары Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 5) — 5:7, 6:2, 11:9
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