Анисимова после выхода в четвертый круг Уимблдона: «Это самый особенный день в моей карьере»
Анисимова поделилась эмоциями после выхода в четвертый круг Уимблдона
Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после победы над соотечественницей Коко Гауфф в третьем круге Уимблдона-2022 (6:7 (4:7), 6:2, 6:1).
«Думаю, это самый особенный день в моей карьере», — сказала Анисимова после матча.
До этого самым успешным результатом на турнире для спортсменки было попадание во второй круг.
В четвертом круге Уимблдона-2022 американка сыграет с французской теннисисткой Армони Тан.
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