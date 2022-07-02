Анисимова после выхода в четвертый круг Уимблдона: «Это самый особенный день в моей карьере»

Анисимова поделилась эмоциями после выхода в четвертый круг Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после победы над соотечественницей Коко Гауфф в третьем круге Уимблдона-2022 (6:7 (4:7), 6:2, 6:1).

«Думаю, это самый особенный день в моей карьере», — сказала Анисимова после матча.

До этого самым успешным результатом на турнире для спортсменки было попадание во второй круг.

В четвертом круге Уимблдона-2022 американка сыграет с французской теннисисткой Армони Тан.