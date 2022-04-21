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Сегодня, 14:35

Грачева проиграла Соррибес Тормо во втором круге турнира в Стамбуле

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева потерпела поражение от испанки Сары Соррибес Тормо в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле (Турция).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Соррибес Тормо.

Таким образом, испанка прошла в третий круг турнира, где встретится с победительницей игры между Петрой Мартич из Хорватии и Анастасии Потаповой из России.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:1

Следующий соперник

Петра Мартич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия, Q)

Теннис
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