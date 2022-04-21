Бывшая первая ракетка мира пожаловалась на тренера-развратителя сорок лет спустя

Знаменитая американская теннисистка Пэм Шрайвер рассказала о своих «разрушительных отношениях» с австралийским тренером Доном Кэнди, которые начались, когда спортсменке было 17 лет, а специалисту — 50. Сейчас самой Шрайвер 59 лет, а Кэнди умер два года назад.

События, о которых сейчас рассказывает Пэм, произошли в начале 1980-х. По словам бывшей первой ракетки мира в парном разряде, тренер соблазнил ее и на протяжении пяти лет изменял с ученицей своей жене.

«Дон никогда не подвергал меня сексуальному насилию, но я бы сказала, что это было эмоциональное насилие, — отметила Шрайвер в колонке в газете Daily Telegraph. — Я испытала много ужасных эмоций».

По мнению Пэм, у нее с тренером был «долгий и неуместный роман», который плохо повлиял на ее спортивную карьеру и отрицательно отразился на ее способности к здоровым отношениям с другими мужчинами в более зрелом возрасте. Шрайвер поддержала запрет на любые романы между тренерами и учениками, который введен в британском спорте.

В прошлом американка занимала третью строчку одиночного рейтинга и первую — парного. На ее счету 21 победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде.