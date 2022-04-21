Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где может встретиться с Касаткиной
Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия).
Во втором круге Бадоса обыграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).
В четвертьфинале испанка встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 7) — Дарья Касаткина (Россия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)
Новости