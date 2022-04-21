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Сегодня, 16:30

Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где может встретиться с Касаткиной

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия).

Во втором круге Бадоса обыграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале испанка встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 7) — Дарья Касаткина (Россия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)

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