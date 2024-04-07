Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:30

Российская теннисистка Шнайдер восхитилась формой Винус Уильямс

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером поделила эмоциями, которые испытала в победной матче против Винус Уильямс на «тысячнике» Miami Open.

20-летняя россиянка выиграла у 43-летней победительницы семи турниров «Большого шлема» со счетом 6:3, 6:3.

— Сам факт выхода на корт против такого соперника, как старшая Уильямс, не менее важен, чем победа. Что вы чувствовали, играя против Винус?

— Безусловно, сильно волновалась. И конечно, была очень рада сыграть с ней. Были смешанные чувства из-за разницы в возрасте. Никогда не думала, что застану такой момент, чтобы сыграть с такой великой чемпионкой, как Винус. Переживала, потому что сильно хотелось выиграть и показать хорошую игру, как-то преподнести себя с лучшей стороны. Очень много эмоций в тот день смешалось. Главным было не чересчур хотеть выиграть и держать эмоции под контролем.

— Сестры Уильямс были среди ваших кумиров, когда вы росли?

— Мне кажется, Винус и Серена — это кумиры у всех. Не сказала бы, что смотрела каждый их матч и фанатела от их игры. Но, безусловно, они внесли такой вклад в теннис и выиграли столько важнейших турниров, что сам выход на корт против любой из них — большая честь.

— Вы представляете себя играющей в теннис в 44 года, как Винус? Если вам кто-то скажет, что увидел будущее — и вы там играете в этом возрасте, как отреагируете?

— До 44 мне еще очень и очень долго. За это время всякое может случиться. Все может быть. Не исключаю, что пару или микст буду играть.

— На Miami Open вы прошли Винус Уильямс, но во втором раунде в двух сетах уступили другой опытной американке — Мэдисон Киз. Насколько вас в 19 лет удовлетворил такой результат?

— Конечно, я рада. Потому что победа над Винус — это мой первый матч на «тысячнике», где я прошла первый круг. Это шажок для меня в плане развития. Конечно, такие матчи, как с Киз, хочется играть лучше, показывать более высокий уровень, но понимаю, что все это приходит с опытом. Для него мне нужно еще сыграть матчи с такими оппонентами, которые уже достаточно долго находятся в туре на высоких позициях. Тут все имеют сложившийся уровень, игру, ее понимание и видение. Поэтому надеюсь, что дальше все будет намного лучше.

— Верите, что когда-нибудь выиграете турнир «Большого шлема»?

— Да. И хотелось бы каждый из них. Потихоньку буду стараться прогрессировать и идти к этой мечте.

Шнайдер является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде. На данный момент россиянка занимает 58-е место в мировом рейтинге.

Диана Шнайдер. «В косынке буду играть всю карьеру». Интервью Дианы Шнайдер

Теннис
Диана Шнайдер
2
0
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская теннисистка Шнайдер не собирается менять спортивное гражданство

Касаткина: «Коллинз бесстрашна, она сейчас показывает лучший теннис в своей карьере»
Новости
RSS RSS
Все новости