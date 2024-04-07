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Сегодня, 09:15

Российская теннисистка Шнайдер не собирается менять спортивное гражданство

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

20-летняя теннисистка Диана Шнайдер в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказала о своем опыте жизни студенческом кампусе в Университете Северной Каролины. В 2022 году российская спортсменка начала там обучение в американском колледже.

— Как к вам относились? Не было ли косых взглядов из-за того, что вы из России, и текущей политической ситуации?

— Нет. Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала.Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова. Все было интересно и спокойно, а отношение — только хорошим.

— Приходилось ли что-то платить за учебу?

— Нет, я была на полном обеспечении колледжа и не платила ни за что.

— Вы окончили колледж, получили диплом об образовании в США?

— Отучилась там только год. Планирую закончить обучение онлайн, чтобы все было не зря, и получить диплом.

— Где-то читал, что вам предлагали американское гражданство.

— Нет, это просто разговоры. Американское гражданство — не та вещь, которую могут предложить после года учебы.

Диана Шнайдер. «В косынке буду играть всю карьеру». Интервью Дианы Шнайдер

Шнайдер является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде. Также она трижды в паре выигрывала юниорский турнир «Большого шлема» (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022 и Открытый чемпионат США-2022). На данный момент россиянка занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Диана Шнайдер
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