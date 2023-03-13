Российская теннисистка Потапова вышла на матч в Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака»

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла на матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с американкой Джессикой Пегулой в футболке «Спартака».

Встреча завершилась победой представительницы США со счетом 3:6, 6:4, 7:5.

Ранее россиянка уже заявляла, что является фанаткой «Спартака» и опубликовывала фотографии в игровой форме команды.

Также Потапова уже демонстрировала символику красно-белых на турнире в Дубае. Некоторые пользователи требовали оштрафовать или дисквалифицировать спортсменку за этот поступок.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет 8,8 миллионов долларов.