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Сегодня, 17:07

Потапова о поражении от Пегулы: «Оставила на корте все, но этого оказалось недостаточно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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28-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о поражении от американки Джессики Пегулы (6:3, 4:6, 5:7) в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

«Сегодня оставила на корте все, но этого оказалось недостаточно... Вернусь еще сильнее», — написала Потапова в социальных сетях.

Перед матчем Потапова появилась на корте в футболке московского «Спартака».

В 1/8 финала Пегула встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Теннис
Анастасия Потапова
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