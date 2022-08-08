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Касаткина: «Мечтаю о победах в турнирах «Большого шлема»

Касаткина заявила, что мечтает о победах в турнирах «Большого шлема»
Отдел спорта «СЭ»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над американкой Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2) в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США) заявила, что мечтает о победах в турнирах «Большого шлема».

— Какие цели теперь у вас в карьере?

— Тут скорее следует говорить о мечтах, чем о целях. Все мы мечтаем о чем-то высоком, иначе, думаю, нас бы здесь не было. Мне кажется, что только дети, которые мечтали о подобных вещах, способны потом этого достичь. Мечтаю о победах в турнирах «Большого шлема» и буду пахать для того, чтобы этого добиться. Не все зависит от меня, но буду делать все, что смогу.

Дарья Касаткина. «Три победы российских теннисистов — совпадение. Мотивация после Уимблдона тут ни при чем». Интервью Касаткиной
Теннис
Дарья Касаткина
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