Касаткина: «Мечтаю о победах в турнирах «Большого шлема»

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над американкой Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2) в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США) заявила, что мечтает о победах в турнирах «Большого шлема».

— Какие цели теперь у вас в карьере?

— Тут скорее следует говорить о мечтах, чем о целях. Все мы мечтаем о чем-то высоком, иначе, думаю, нас бы здесь не было. Мне кажется, что только дети, которые мечтали о подобных вещах, способны потом этого достичь. Мечтаю о победах в турнирах «Большого шлема» и буду пахать для того, чтобы этого добиться. Не все зависит от меня, но буду делать все, что смогу.