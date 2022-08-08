Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над американкой Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2) в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США) рассказала о своем физическом состоянии.

— После победы над Шелби Роджерс вы упали на корт и закрыли глаза. Чем гордитесь больше всего?

— Тем, как боролась в финале, особенно после проигранного первого сета. Очень тяжело проигрывать его именно так — на тай-брейке после полутора часов битвы, когда ты подолгу бьешься за каждый мяч. Ты остаешься наедине со своими мыслями. Это — самое сложное. И реально горжусь тем, как вышла из этой ситуации.

— А как именно?

— Во втором сете я одновременно каким-то образом и устала, и в хорошем смысле расслабилась. Первый был очень долгим и сложным. Я вела 5:3, имела сет-бол на своей подаче, но эти возможности не использовала. Физически это тоже было сложно, поскольку почти полтора часа на один сет — это очень много. Совершать рестарт после проигрыша такого сета не может быть просто. Особенно в финале, когда ты хочешь выиграть как можно быстрее (смеется). Но я довольна и тем, как работал мой менталитет, и как выдержало такую нагрузку мое тело.

— Судя по второму и третьему сетам, сказалась разница в физподготовке?

— Если честно, внешне это выглядело лучше, чем я на самом деле себя чувствовала. Но в конце концов действительно удержала матч в своих руках. И в целом за весь турнир, пять матчей, в трех из которых были три сета, ни разу не почувствовала, что на всю игру меня не хватает. Опять же, рада, что моя работа на тренировках дает о себе знать.