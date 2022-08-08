Халеп обыграла Векич и вышла во второй круг турнира в Торонто
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:0, 6:2.
Следующим соперником румынки станет победительница пары Чжан Шуай (Китай) — Кристина Букша (Испания).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 15) — Донна Векич (Хорватия, LL) — 6:0, 6:2
Новости