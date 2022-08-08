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Сегодня, 19:41

Халеп обыграла Векич и вышла во второй круг турнира в Торонто

Руслан Минаев
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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:0, 6:2.

Следующим соперником румынки станет победительница пары Чжан Шуай (Китай) — Кристина Букша (Испания).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 15) — Донна Векич (Хорватия, LL) — 6:0, 6:2

Теннис
Донна Векич
Симона Халеп
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