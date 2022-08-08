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Сегодня, 08:17

Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге WTA

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 12-го на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

25-летняя россиянка остается лучшей из российских теннисисток. Девятая позиция в рейтинге является личным рекордом теннисистки. Ранее лучшим достижением Касаткиной было десятая строчка, которую она занимала с 22 октября 2018 по 28 января 2019 года.

Россиянка Людмила Самсонова поднялась в рейтинге с 60-го на 42-е место.

В первой десятке произошли еще три изменения. Испанская теннисистка Паула Бадоса поднялась на один пункт, расположившись на третьей позиции. Мария Саккари из Греции опустилась на один пункт и стала четвертой. А американка Даниэль Коллинз покинула десятку мирового рейтинга и занимает 17-ю строчку.

Первое место в рейтинге WTA продолжает занимать польская теннисистка Ига Свентек.

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Теннис
Дарья Касаткина
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