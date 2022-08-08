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Сегодня, 08:20

Касаткина поблагодарила болельщиков после победы в турнире в Сан-Хосе

Касаткина обратилась к болельщикам после победы в турнире в Сан-Хосе
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина поблагодарила болельщиков после победы над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

«Я хочу поблагодарить каждого, кто в этот момент находится с нами на этом прекрасном корте. Хочу пожелать всем много любви, счастья и мира», — приводит Sfchronicle слова Касаткиной.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз 25-летняя российская теннисистка побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Победа в финале турнира в Сан-Хосе стала для Касаткиной 32-й в сезоне. По этому показателю она занимает третье место, уступая только Иге Свентек (48) и Онс Жабер (37). Также россиянка впервые с 2019 года вернется в топ-10 рейтинга WTA и займет 9-е место.

Источник: https://www.sfchronicle.com/sports/article/Daria-Kasatkina-turns-her-luck-around-wins-17358130.php
Теннис
Дарья Касаткина
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