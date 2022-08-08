Касаткина прокомментировала свою победу на турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировал свою победу над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу 25-летней россиянки.

«Мой пятый. Невероятная неделя в Сан-Хосе. Спасибо всем за вашу поддержку. И особая благодарность моей команде. До встречи в Торонто», — написала теннисистка в соцсетях.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз она побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021-м.