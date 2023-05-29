Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50 чемпионской гонки WTA
Россиянка Анна Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50 чемпионской гонки WTA. Теннисистка заняла 42-е место.
Ее соотечественница Варвара Грачева переместилась с 30-й на 28-ю строчку. В то время как Людмила Самсонова (29-е место) потеряла одну позицию.
В топ-10 без изменений, в тройке — Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Ига Свентек. Россиянка Вероника Кудерметова занимает 8-е место.
Рейтинг чемпионской гонки от 29 мая 2023 года:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4840
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276
3. Ига Свентек (Польша) — 3145
4. Джессика Пегула (США) — 2315
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731
7. Петра Квитова (Чехия) — 1635
8. Вероника Кудерметова (Россия) — 1498
9. Коко Гауфф (США) — 1435
10. Елена Остапенко (Латвия) — 1396
17. Анастасия Потапова (Россия) — 1061
20. Дарья Касаткина (Россия) — 973
28 (30). Варвара Грачева (Россия) — 818
29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 798
32. Екатерина Александрова (Россия) — 698
42 (63). Анна Блинкова (Россия) — 525
45 (43). Анна Калинская (Россия) — 483