Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50 чемпионской гонки WTA

Россиянка Анна Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50 чемпионской гонки WTA. Теннисистка заняла 42-е место.

Ее соотечественница Варвара Грачева переместилась с 30-й на 28-ю строчку. В то время как Людмила Самсонова (29-е место) потеряла одну позицию.

В топ-10 без изменений, в тройке — Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Ига Свентек. Россиянка Вероника Кудерметова занимает 8-е место.

Рейтинг чемпионской гонки от 29 мая 2023 года:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4840

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276

3. Ига Свентек (Польша) — 3145

4. Джессика Пегула (США) — 2315

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731

7. Петра Квитова (Чехия) — 1635

8. Вероника Кудерметова (Россия) — 1498

9. Коко Гауфф (США) — 1435

10. Елена Остапенко (Латвия) — 1396

17. Анастасия Потапова (Россия) — 1061

20. Дарья Касаткина (Россия) — 973

28 (30). Варвара Грачева (Россия) — 818

29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 798

32. Екатерина Александрова (Россия) — 698

42 (63). Анна Блинкова (Россия) — 525

45 (43). Анна Калинская (Россия) — 483