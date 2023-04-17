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Сегодня, 09:34

Россиянки сохранили позиции в Чемпионской гонке WTA

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Стали известны позиции теннисисток в Чемпионской гонке WTA. Первая десятка осталась без изменений. Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко. В тройке казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула. За ними расположились полька Ига Свентек и швейцарка Белинда Бенчич.

Россиянки Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова заняли места с 19-го по 22-е.

Чемпионская гонка WTA, 17 апреля

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3525

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211

3. Джессика Пегула (США) — 2090

4. Ига Свентек (Польша) — 1810

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790

6. Петра Квитова (Чехия) — 1625

7. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491

8. Коко Гауфф (США) — 1250

9. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1171

10. Магда Линетт (Польша) — 1112

19. Анастасия Потапова (Россия) — 746

20. Варвара Грачева (Россия) — 738

21. Дарья Касаткина (Россия) — 732

22. Вероника Кудерметова (Россия) — 717

26. Людмила Самсонова (Россия) — 612

Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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