Россиянки Рахимова и Сизикова проиграли в финале парного турнира в Клуж-Напоке
Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выиграть титул в парном разряде на турнире в Клуж-Напоке.
В финале девушки уступили бельгийке Кирстен Флипкенс и немке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 5:7.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) — Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 7:5
Новости