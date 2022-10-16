Россиянки Рахимова и Сизикова проиграли в финале парного турнира в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выиграть титул в парном разряде на турнире в Клуж-Напоке.

В финале девушки уступили бельгийке Кирстен Флипкенс и немке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 5:7.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) — Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 7:5