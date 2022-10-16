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Сегодня, 07:09

Александрова в первом круге турнира в Гвадалахаре встретится с Осорио, Самсонова — с Канепи

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба WTA опубликовала таблицу турнира в Гвадалахаре (Мексика).

В первом круге россиянка Екатерина Александрова встретится с Камилой Осорио из Колумбии, Людмила Самсонова сыграет с эстонкой Кайей Канепи. Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина начнут выступление на турнире со второго круга. Соперницей Касаткиной станет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Чжу Линь (Китай).

Турнир в Гвадалахаре пройдет c 17 по 23 октября.

Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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