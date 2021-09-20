Россиянки Дзаламидзе и Сизикова вылетели в первом круге парного турнира в Остраве

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Яна Сизикова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Остраве (Чехия).

В первом круге россиянки уступили паре Анна Данилина/Лидия Морозова (Казахстан/Белоруссия) в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:10. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Во втором круге Данилина и Морозова встретятся с победителем матча Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) — Саня Мира/Шуай Чжан (Индия/Китай).

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Лидия Морозова (Казахстан/Белоруссия) — Натела Дзаламидзе/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:7 (3:7), 10:6