Россиянки Дзаламидзе и Сизикова вылетели в первом круге парного турнира в Остраве
18:40
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Яна Сизикова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Остраве (Чехия).
В первом круге россиянки уступили паре Анна Данилина/Лидия Морозова (Казахстан/Белоруссия) в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:10. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.
Во втором круге Данилина и Морозова встретятся с победителем матча Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) — Саня Мира/Шуай Чжан (Индия/Китай).
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Лидия Морозова (Казахстан/Белоруссия) — Натела Дзаламидзе/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:7 (3:7), 10:6
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