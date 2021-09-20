Потапова вышла во второй круг турнира в Остраве, где встретится с Квитовой
18:35
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).
В первом круге россиянка победила француженку Каролин Гарсия — 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час и 47 минут.
Во втором круге Потапова встретится с чешкой Петрой Квитовой. Матч состоится 22 сентября.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:2, 7:6 (8:6)
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