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Потапова вышла во второй круг турнира в Остраве, где встретится с Квитовой

18:35
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).

В первом круге россиянка победила француженку Каролин Гарсия — 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час и 47 минут.

Во втором круге Потапова встретится с чешкой Петрой Квитовой. Матч состоится 22 сентября.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:2, 7:6 (8:6)

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Иван Торопцев все материалы автора

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