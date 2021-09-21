Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на итоговый турнир WTA
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Три теннисистки обеспечили себе участие в итоговом турнире WTA, сообщает официальный Twitter ассоциации.
Участие обеспечили Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия) и Барбора Крейчикова (Чехия). Австралийка сыграет во второй раз, Соболенко и Крейчикова дебютируют на турнире.
Также на участие в итоговом турнире претендуют Каролина Плишкова (Чехия), Ига Свентек (Польша), Мария Саккари (Греция), Наоми Осака (Япония), Гарбинье Мугуруса (Испания), Онс Жабер (Тунис), Элизе Мертенс (Бельгия), Анастасия Павлюченкова (Россия) и Коко Гауфф (США).
3?? spots clinched, 5?? more up for grabs ?— wta (@WTA) September 20, 2021
A look at the latest @Porsche #RaceToTheWTAFinals ? pic.twitter.com/uguFV1Nmeh
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