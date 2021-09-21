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Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на итоговый турнир WTA

01:59
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Три теннисистки обеспечили себе участие в итоговом турнире WTA, сообщает официальный Twitter ассоциации.

Участие обеспечили Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия) и Барбора Крейчикова (Чехия). Австралийка сыграет во второй раз, Соболенко и Крейчикова дебютируют на турнире.

Также на участие в итоговом турнире претендуют Каролина Плишкова (Чехия), Ига Свентек (Польша), Мария Саккари (Греция), Наоми Осака (Япония), Гарбинье Мугуруса (Испания), Онс Жабер (Тунис), Элизе Мертенс (Бельгия), Анастасия Павлюченкова (Россия) и Коко Гауфф (США).

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Сергей Разин все материалы автора

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