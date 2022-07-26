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Сегодня, 16:03

Россиянка Селехметьева вышла во второй круг турнира в Праге

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг турнира WTA 250 в Праге.

В первом круге она обыграла румынку Сорану Кирстя со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 38 минут.

170-я ракетка мира Селехметьева один раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету 35-й ракетки мира Кирстя один эйс, три двойные и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во второй круге турнира Селехметьева сыграет с представительницей Франции Хлоэ Паке.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 4) — 7:5, 6:4

Теннис
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