Вихлянцева отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга турнира в Праге

Для российской теннисистки Натальи Вихлянцевой турнир в Праге сложился неудачно.

Он завершила выступления в столице Чехии уже в первом круге. В матче против чешки Линды Носковой россиянка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 1:3.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Носкова (Чехия, WC) — Наталья Вихлянцева (Россия, LL) — 6:2, 3:1 отказ 2-го игрока

Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Екатерина Горгодзе (Грузия) — 6:0, 6:1