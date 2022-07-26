Министр спорта РФ Матыцин вручил Павлюченковой орден Дружбы

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил российской теннисистке Анастасии Павлюченковой орден Дружбы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для меня честь вручить орден Дружбы нашей олимпийской чемпионке Анастасии Павлюченковой. Мы все переживали за ее выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в Токио в паре с Андреем Рублевым они сотворили настоящее чудо, вписав свои имена в историю мирового тенниса», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

31-летнаяя теннисистка является олимпийской чемпионкой Токио в смешанном парном разряде вместе с Андреем Рублевым.

За карьеру Павлюченкова выиграла 12 титулов WTA.