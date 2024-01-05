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Сегодня, 09:28

Россиянка Панова не смогла пройти в финал парного турнира в Брисбене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Россиянка Александра Панова не смогла выйти в финал парного женского турнира в Брисбене (Австралия).

Панова в паре с испанкой Кристиной Букшей уступила бельгийке Грит Миннен и британке Хизер Уотсон — 6:2, 4:6, 8:10.

В финале Миннен и Уотсон встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) или с их соперниками по полуфиналу, которые определятся в матче Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Дарья Касаткина/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия, WC).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Грит Миннен/Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — 2:6, 6:4, 10:8

Теннис
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