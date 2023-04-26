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Сегодня, 17:13

Испанка Паррисас-Диас обыграла Блинкову в первом круге «Мастерса» в Мадриде, следующий соперник — Кудерметова

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла испанке Нурии Паррисас-Диас в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 3:6, 0:6. Матч длился 1 час 6 минут.

На счету Блинковой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 из 1 по реализованным брейк-пойнта. У ее соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 из 8 по реализованным брейк-пойнтам.

В следующем круге Паррисас-Диас встретится с Вероникой Кудерметовой (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0

Теннис
Анна Блинкова
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