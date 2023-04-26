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Сегодня, 17:17

Грачева вылетела в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянка Варвара Грачева проиграла китаянке Сю Ван в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (7:2), 3:6, 4:6. Матч длился 2 часа 45 минут.

На счету Грачевой 4 эйса, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У ее соперницы — 4 эйса, 4 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Сю Ван сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Сиюй (Китай) — Варвара Грачева (Россия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Теннис
Варвара Грачева
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