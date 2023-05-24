Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла польку Магду Линетт во втором круге турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:3, 6:2.
Павлюченкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У Линетт — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 1) — 6:3, 6:2
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